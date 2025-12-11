Влад Лисовец о детстве в Баку и самых мрачных слухах о своем здоровье - ВИДЕО

53-летний топовый российский стилист, телеведущей и эксперт моды, бакинец Влад Лисовец стал гостем YouTube проекта Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка», в ходе которого отреагировал на самые мрачные слухи о своем здоровье и рассказал о детстве в Баку.

Напомним, что в феврале уходящего года в СМИ прошла информация о том, что у В.Лисовца онкология на поздней стадии, после чего стилист заявил, что «проблема действительно есть», однако не стал вдаваться в какие-либо подробности.

«На самом деле этот год - один из самых тяжелых за всю мою жизнь. Такой мозговой трансформации со мной не происходило очень давно! И сказать, что это плохо, нельзя, потому что рост духовный, внутренний - это супер. А когда тебя вот так выворачивает, ломает, когда на работе происходят полные изменения и ты пересматриваешь свои отношения - это очень круто», - отметил В.Лисовец в интервью Л.Утяшевой.

По словам Влада Лисовца, изменения коснулись буквально всего – стилист признался в программе «Дерзкая готовка», что происходящее одновременно и тяжело, и важно для него самого, заявив о «пересмотре отношений» и «полных изменениях» в работе, но без лишних деталей: «Разговаривал с приятелем, и у него происходило то же самое, что и у меня: предательство, кто-то ушел, и ты увидел людей с другой стороны… Но выход из этого случился две недели назад, когда будто бы зажегся свет. Я прямо почувствовал, что все плохое осталось позади. Очень надеюсь, что ретроградный Меркурий забрал все плохое».

Также стилист отреагировал на самые мрачные слухи о своем здоровье, подчеркнув, что внимание к его персоне было одновременно и приятным, и очень тяжелым: «Слава Богу, все хорошо воспитаны, и никто меня напрямую ни о чем не спрашивал. Но помнишь сценку из фильма «Служебный роман», когда хоронили Бубликова? Они венок украшали, а в этот момент заходит Бубликов, и все такие: «Ах!» Вот это я и испытываю весь год, поэтому он и непростой».

В.Лисовец заявил, что он рано вырос и «прям очень рано стал взрослым человеком», а отвечая на вопрос Л.Утяшевой о том, было ли у него вообще детство, отметил следующее: «В Баку оно не могло не быть, по той простой причине, что солнце, ну, пускай, 250 дней в году точно, и лето 6 месяцев. То есть, начиная где-то со конца апреля, и по октябрь у тебя, в принципе, лето. А для ребёнка тёплое солнце, тёплое время года, когда ты можешь постоянно гулять, когда ты летом играешь в обливалки. У нас была такая игра, мы в бутылочке из-под шампуня делали дырку, и, обливали друг в друга»

Стилист подчеркивает, что детство было не таким ярким, как ему хотелось бы: «Но мы хотя бы не сидели в телефонах круглосуточно. А лазили, собирали тут с дерева. Белый тут не очень любили, а темный – да. Залезали на дерево, общались, девочки, мальчики. Было расписание игр. Прятки вечером, днём ловитки. Девочки играли в резинки. Ну, я, честно говоря, тоже иногда и я выигрывал, потому что ноги длинные. У меня столько крутых воспоминаний. Залезть в чей-то огород, домики играли, там, я папа, она мама, детишки. Вообще крутое время было, беззаботное. На улицу нас выпускали, домой не загонишь».

«А я во дворе был знаешь кем? Судьёй. Я был прокурором. Никто не разговариваем с Сабиной, она плохо себя ведёт. Я говорю, так, ребята, давайте рассказывать, что случилось. Вот Сабина вышла, сделала, и выясняется, что... Знаешь, вот сплетни. Выясняется, что Сабина бедная девочка. Вообще ни в чём не виновата. Вторая там что-то сделала и так красиво рассказала всем. И ту бедную Сабину сделали врагом народа. Я собирал совет, вызывали Сабину и мирил всех», - вспоминает Влад Лисовец.

Стилист отмечает, что в детстве собирал под свою ответственность дворовых детей и возил на пляж на электричке: «Я был очень взрослым всегда. Мне доверяли детей. Я был такой папа и видимо такой и остался. Вспоминаю поселок Баладжары. Те, кто родился в Баку, знают такой посёлок. Я там проводил лето у бабушки. Жил я в центре Баку, а летом меня мама отправляла к бабушке. И вот там огромный двор - три пятиэтажки. Все национальности мира. У нас не было только никого с узбекской кровью. Какие-то редкие национальности вообще и татары, и грузины, и евреи, и армяне. Азербайджанцы, русские, украинцы, белорусы».

