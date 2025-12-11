МЧС призывает пользователей маломерных судов строго соблюдать правила безопасности

Несмотря на массовую просветительскую работу, проводимую Министерством по чрезвычайным ситуациям, отмечается, что нежелательные и порой печальные инциденты происходят из-за несоблюдения соответствующих правил безопасности пользователями маломерных судов, в том числе лицами, занимающимися рыболовством.

Учитывая вышеизложенное, Министерство по чрезвычайным ситуациям ещё раз обратилось к пользователям маломерных судов с призывом строго соблюдать правила безопасной эксплуатации судов.

Так, перед выходом в рейс водители маломерных судов должны обеспечить исправность судна, его оснащение спасательными и необходимыми средствами в соответствии с установленными нормами, учитывать ограничения по пассажировместимости и грузоподъёмности, а также инструктировать пассажиров о правилах безопасности на судне. Кроме того, необходимо изучить прогноз погоды на время рейса и учитывать максимально допустимую высоту волн и скорость ветра, при которых судно может безопасно находиться на воде.

Следует помнить, что парусные и моторные лодки могут выходить в рейс только с соблюдением ограничений по ветру и волнам, указанных в их судовых документах. Для маломерных весельных лодок выход в море запрещён при скорости ветра свыше 7 м/с. Также движение маломерных судов запрещено при тумане и других неблагоприятных погодных условиях, ограничивающих видимость и возможность ориентирования. Рыболовство и выполнение других работ в пограничных водах разрешены только в светлое время суток.

«Помните: Безразличие к правилам - угроза жизни! В случае опасности звоните 112!» - отмечается в обращении МЧС.