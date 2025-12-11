На границе с Ираном задержан мужчина с крупной партией марихуаны и метадона - ФОТО

Предотвращен незаконный ввоз крупной партии наркотических средств на территорию страны.

Как сообщили в Пресс-центре Государственной пограничной службы, меры по обеспечению надежной охраны государственной границы и борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров успешно продолжаются, передает 1news.az.

На служебном участке Лянкяранского пограничного отряда Командования Пограничных войск Государственной пограничной службы предотвращен ввоз из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику наркотических средств общим весом 53 килограмма 250 граммов и 1450 таблеток наркотик содержащего препарата "Метадон М-40".

В результате проведенных комплексных погранично-поисковых и оперативных мероприятий, в качестве подозреваемого был задержан гражданин Азербайджанской Республики – Садыгов Амиль Видади оглу, 1991 года рождения. Было обнаружено и изъято наркотическое средство марихуана общим весом 9 килограммов 760 граммов и 450 таблеток наркотик содержащего препарата "Метадон М-40", которые были сброшены на территорию, близкую к пограничной линии, с использованием летательного аппарата (дрона). Во время первичного допроса задержанный признался, что прибыл на эту территорию с целью забрать наркотические средства.

В результате оперативно-войсковых мероприятий, проведенных на служебном участке пограничного отряда, 7 декабря было обнаружено 20 килограммов 240 граммов наркотических средств (19 кг 180 граммов марихуаны, 1060 граммов метамфетамина), а 9 декабря - 23 килограмма 250 граммов марихуаны и 1000 таблеток наркотик содержащего препарата "Метадон М-40".

По фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.