«Дома уходят под воду»: Жители Баку бьют тревогу из-за ежегодных потопов - ВИДЕО

Улица в Сабунчинском районе затоплена из-за сильного дождя.

Как сообщает 1news.az, в результате интенсивных дождей улица Явера Алиева в Сабунчинском районе Баку оказалась затоплена.

По этому поводу жители и водители обратились в AzTV.

Один из водителей отметил, что такая ситуация сохраняется уже 6-7 лет: «Мы сталкиваемся с этой проблемой каждую зиму. Дома соседей неоднократно оставались под водой».

По словам другого жителя, из-за того, что им приходится ездить по этой дороге каждый день, у их автомобилей возникают проблемы: «На дороге не работает канализационная система. Поэтому дорога находится в плачевном состоянии».

В связи с данной проблемой в Объединенной службе водоснабжения крупных городов сообщили, что подготовлен проект по обновлению сети сточных вод по указанному адресу: «Мы обратились в соответствующие структуры для начала работ. После получения от них положительного ответа реализация проекта будет осуществлена».