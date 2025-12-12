Во Франции полиция применила слезоточивый газ на акции протеста фермеров

На юге Франции жандармы применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона фермеров, вышедших на протест против забоя скота, передает телеканал BFMTV.

"Слезоточивый газ и светошумовые гранаты были использованы против собравшихся фермеров <…> Стычки произошли между животноводами и силами правопорядка", — говорится в сообщении.

Поводом для протеста стало решение властей департамента Арьеж забить более 200 коров, у которых на этой неделе обнаружили нодулярный дерматит. На акцию собрались сотни человек.

Он установили баррикады на пути к ферме, где находятся животные, но правоохранители из спецотряда по предотвращению беспорядков (CRS) все равно вошли туда.

Аналогичные протесты прошли ночью и в городе Ажен, добавил телеканал. Там фермеры свезли к зданию администрации десятки покрышек и крупные тюки соломы.

В начале декабря жандармы жестко разогнали демонстрацию фермеров в коммуне Пуйе-Франсе. Там также протестовали против решения о забое 83 голов скота, заразившегося нодулярным дерматитом, и принудительной вакцинации оставшихся быков и коров.

Источник: РИА Новости