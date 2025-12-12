 Баку и Бангкок договорились углублять всестороннее сотрудничество - ФОТО | 1news.az | Новости
Политика

Баку и Бангкок договорились углублять всестороннее сотрудничество - ФОТО

First News Media18:20 - Сегодня
Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов встретился с министром иностранных дел Таиланда Сихасаком Пхангкеткеоу (Sihasak Phuangketkeow).

Об этом сообщил МИД Таиланда.

"Министр иностранных дел Таиланда провел встречу с заместителем главы МИД Азербайджана Эльнуром Мамедовым, находящимся с официальным визитом в стране. Стороны выразили готовность углублять сотрудничество в сферах торговли и инвестиций, взаимодействия частного сектора, энергетического перехода и развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ), цифровизации, сельского хозяйства, продовольственной безопасности, а также в областях искусственного интеллекта и электромобилей", - говорится в сообщении.

Сихасак Пхангкеткеоу также приветствовал открытие посольства Азербайджана в Бангкоке.

