 Хакан Фидан: Европа должна помочь Украине сделать непростой выбор | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Хакан Фидан: Европа должна помочь Украине сделать непростой выбор

First News Media12:59 - Сегодня
Хакан Фидан: Европа должна помочь Украине сделать непростой выбор

Европе нужно помочь Украине сделать определенный сложный выбор, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан катарскому телеканалу Al Jazeera Arabic.

«Действительно, некоторые решения очень сложны для Украины. Но чтобы предотвратить большие потери, то есть ради большего блага, необходимо предотвратить здесь катастрофу… Поэтому необходимо сделать выбор. Я знаю, что им это трудно. Особенно территориальный вопрос невероятно сложен», - сказал он.

Турецкий министр заявил, что этот выбор сложен, и что существуют также требования о предоставлении гарантий в будущем, добавив, что это тоже непросто, и что Турция продолжает содействовать переговорам между двумя сторонами.

Фидан отметил, что Стамбул готов снова принять переговоры, напомнив, что прошлым летом в этом городе состоялось 3 раунда переговоров. Отметив значительный прогресс, достигнутый в ходе этих переговоров по теме обмена пленными и другим гуманитарным вопросам, Фидан заявил: «Это также заложило основу для сегодняшних переговоров. Мы готовы сыграть эту позитивную роль».

Источник: CNN Türk

Поделиться:
273

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО

1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Мнение

Вашингтон - Баку: полный перезапуск отношений

Общество

Погода на субботу: В Баку усилится ветер

В мире

В ВСУ заявили о поражении в Каспийском море двух российских сухогрузов

Эрдоган: Турция готова содействовать продлению перемирия Пакистана с Афганистаном

Песков: Путин и Эрдоган отметили, что в отношениях РФ и Турции нет проблем

Визит Путина в Турцию состоится при возможности, заявляют в Кремле

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Трамп сообщил о телефонном разговоре с «великим футболистом» Роналду

Путин: Возвращенные от Украины территории всегда были частью России

В ДТП с участием автобуса в Турции много жертв

Все члены экипажа потерпевшего крушение в России самолёта Ан-22 погибли - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

В эти дни в Азербайджане резко понизится температура воздуха

Сегодня, 17:05

«Реал» поставил ультиматум Винисиусу по новому контракту

Сегодня, 16:37

В ВСУ заявили о поражении в Каспийском море двух российских сухогрузов

Сегодня, 16:20

Эрдоган: Турция готова содействовать продлению перемирия Пакистана с Афганистаном

Сегодня, 16:17

В Уджаре волки напали на село

Сегодня, 16:07

Названа причина ограничения въезда в зону парковки возле станции метро «Ичеришехер» - ФОТО

Сегодня, 16:00

Песков: Путин и Эрдоган отметили, что в отношениях РФ и Турции нет проблем

Сегодня, 15:57

Шахину Шихлинскому предъявлено окончательное обвинение, дело ведут и показания дают армяне

Сегодня, 15:53

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 15:50

Визит Путина в Турцию состоится при возможности, заявляют в Кремле

Сегодня, 15:40

Вашингтон - Баку: полный перезапуск отношений

Сегодня, 15:35

Путин встретился с Эрдоганом на полях форума в Ашхабаде

Сегодня, 15:12

США потребовали от ЕС направить военных в Газу в составе международных сил

Сегодня, 15:07

Во время рейса из Китая в Алматы умерла пассажирка

Сегодня, 14:50

Названо число браков и разводов в Азербайджане

Сегодня, 14:42

«А как же 500 манатов?» Центральный банк разъяснил 1news.az вопрос выпуска памятных банкнот

Сегодня, 14:27

Крупная турецкая оборонная корпорация открыла «дочку» в Азербайджане - ВИДЕО

Сегодня, 14:17

Gallup: «Гражданский договор» удержал рейтинг, оппозиция провалилась

Сегодня, 13:55

Gallup International: Более 57% опрошенных граждан против смены Конституции Армении

Сегодня, 13:40

Погода на субботу: В Баку усилится ветер

Сегодня, 13:35
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимсяСегодня, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00