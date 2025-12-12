Хакан Фидан: Европа должна помочь Украине сделать непростой выбор

Европе нужно помочь Украине сделать определенный сложный выбор, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан катарскому телеканалу Al Jazeera Arabic.

«Действительно, некоторые решения очень сложны для Украины. Но чтобы предотвратить большие потери, то есть ради большего блага, необходимо предотвратить здесь катастрофу… Поэтому необходимо сделать выбор. Я знаю, что им это трудно. Особенно территориальный вопрос невероятно сложен», - сказал он.

Турецкий министр заявил, что этот выбор сложен, и что существуют также требования о предоставлении гарантий в будущем, добавив, что это тоже непросто, и что Турция продолжает содействовать переговорам между двумя сторонами.

Фидан отметил, что Стамбул готов снова принять переговоры, напомнив, что прошлым летом в этом городе состоялось 3 раунда переговоров. Отметив значительный прогресс, достигнутый в ходе этих переговоров по теме обмена пленными и другим гуманитарным вопросам, Фидан заявил: «Это также заложило основу для сегодняшних переговоров. Мы готовы сыграть эту позитивную роль».

