Хакан Фидан: Распространение войны на Черное море должно немедленно прекратиться

Черное море сегодня стало продолжением зоны боевых действий, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

«Война распространилась на Черное море. В настоящее время атакуются торговые суда и танкеры в Черном море. Поэтому, если война продолжится, она распространится на другие места, на другие части Европы», - отметил он.

«Это должно немедленно прекратиться», - подчеркнул Фидан.

Напомним, что в последнее время имело место несколько случаев украинских атак на торговые суда в Черном море.

Источник: CNN Türk