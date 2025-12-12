Хакан Фидан: Распространение войны на Черное море должно немедленно прекратиться
Черное море сегодня стало продолжением зоны боевых действий, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
«Война распространилась на Черное море. В настоящее время атакуются торговые суда и танкеры в Черном море. Поэтому, если война продолжится, она распространится на другие места, на другие части Европы», - отметил он.
«Это должно немедленно прекратиться», - подчеркнул Фидан.
Напомним, что в последнее время имело место несколько случаев украинских атак на торговые суда в Черном море.
Источник: CNN Türk
