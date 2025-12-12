Родители возмущены: учениц в брюках отстраняют от занятий в сумгайытской школе - ВИДЕО

В средней школе №39 города Сумгайыт возник серьёзный конфликт между родителями и администрацией учебного заведения.

Причиной разногласий стал запрет на ношение брюк девочками, несмотря на холодную погоду и тот факт, что этот элемент одежды входит в официально утвержденную Министерством науки и образования Азербайджана школьную форму.

По словам родителей, руководство школы отстраняет от занятий учениц, пришедших в брюках, и отправляет их домой, отмечая в журнале как отсутствующих. Подобная практика вызвала недовольство среди семей, особенно в зимний период.

«На улице холодно, и мы хотим, чтобы наши дети не мерзли. Но администрация не допускает девочек в школу в брюках», – рассказала одна из матерей.

Родители возмущены тем, что руководство, по их мнению, ставит внутренние правила выше заботы о здоровье учащихся. Отец одной из девочек отметил: «Нам заявили, что брюки запрещены – только юбки. Даже при низких температурах требуют придерживаться прежних требований».

Ситуация вызывает дополнительные вопросы на фоне того, что в других школах города девочкам разрешено носить брюки без ограничений. Родители не понимают, почему в школе №39 действуют свои правила, противоречащие общему стандарту школьной формы и логике заботы о благополучии учеников.

В ответ на запрос Xəzər Xəbər представители школы №39 сообщили, что форму утвердил педагогический совет с учётом мнения родителей, и она состоит из элементов белого и тёмно-синего цветов. При этом администрация утверждает, что не возражает против ношения девочками брюк, если они соответствуют утверждённой школьной форме.

Гражданам, столкнувшимся с подобными проблемами, рекомендуется обращаться в Абшерон-Хызинское региональное управление образования для урегулирования ситуации.

Подробнее - в видеосюжете: