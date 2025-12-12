Gallup: «Гражданский договор» удержал рейтинг, оппозиция провалилась

Правящая партия "Гражданский договор" сохраняет лидерство в рейтинге политических сил по данным ноябрьского опроса Gallup International.

Итоги исследования представил в пятницу глава армянского представительства организации Арам Навасардян, передают армянские СМИ.

Респондентам был задан вопрос: "Если в ближайшее воскресенье состоятся парламентские выборы, за какую партию или блок вы проголосуете?" Ответы распределились следующим образом:

16,5% — "Гражданский договор" (17,3% в августе)

7,2% — движение "По-своему" (13,4% в августе)

6,8% — блок "Армения" (6,4%)

4,5% — "Процветающая Армения" (3,8%)

3,8% — "Док" (лидер Вардан Гукасян)

2,7% — Республиканская партия Армении

2,2% — Меритократическая партия Армении (Гурген Симонян)

1,5% — "Крылья единства" (Арман Татоян)

1,5% — "Республика" (Арам Саркисян)

1,4% — АРФ "Дашнакцутюн"

1,2% — "Просвещенная Армения" (Эдмон Марукян)

1,2% — "Армянский национальный конгресс" (Левон Тер-Петросян)

По словам Навасардяна, в список включены политические силы, которые могут рассчитывать на участие в парламентской борьбе, в том числе в составе блоков.

Кроме того, 2,4% респондентов указали другие партии, 10,6% — отказались отвечать, 22,4% — затруднились с выбором, 14,1% — заявили, что не собираются голосовать.