Мгер Григорян: Ереван и Баку обсуждают поставки азербайджанской нефти и нефтепродуктов

Вице-премьер Мгер Григорян подтвердил, что вопрос экспорта нефти и нефтепродуктов из Азербайджана в Армению недавно обсуждался в Габале с вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым.

В ответ на вопрос радиостанции «Свобода» о том, достигнуты ли уже между Ереваном и Баку договоренности об импорте топлива из Азербайджана, вице-премьер сегодня ответил: «Да, обсуждения были, есть возможности для сотрудничества».

Радиостанция «Свобода» также поинтересовалась у вице-премьер министра, какие объемы импорта азербайджанского топлива обсуждаются, какие армянские компании намерены закупать нефть у Азербайджана, по какой цене Азербайджан готов продавать нефть и нефтепродукты Армении и будет ли эта цена конкурентоспособной по сравнению с топливом, импортируемым из России.

В ответ на эти вопросы Мгер Григорян отметил: «Дальнейшие действия, касающиеся топлива, уже осуществляются в рамках сотрудничества между частными экспортерами и импортерами, а условия возможных сделок будут рыночными», — ответил вице-премьер.