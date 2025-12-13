«Meta» и Азербайджан обсудили возможности сотрудничества
Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев встретился в США с директором по глобальным связям компании «Meta».
Об этом министр сообщил в своем аккаунте в Х.
Отмечается, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями о возможностях сотрудничества Азербайджана с «Meta» в сфере цифрового управления и внедрения инновационных решений, а также о совместных проектах, направленных на развитие региональной цифровой экосистемы.
ABŞ-də "Meta" şirkətinin qlobal əlaqələr üzrə direktoru Molli Montqomeri ilə görüş keçirdik.
Görüşdə Azərbaycanın "Meta" ilə rəqəmsal idarəetmə və innovativ həllərin tətbiqi üzrə əməkdaşlıq imkanları, eləcə də regional rəqəmsal ekosistemin inkişafına yönəlmiş birgə layihələr… pic.twitter.com/DyiGaJyHrX — Rashad Nabiyev (@RashadNNabiyev) December 13, 2025