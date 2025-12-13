Глава УМК примет участие в XI Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН

13 декабря председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде отбудет в Саудовскую Аравию с целью участия в XI Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН, который пройдет в столице Королевства, городе Эр-Рияде.

Как передает 1news.az со ссылкой на сообщение УМК, форум, который состоится 14 декабря, посвящен теме «Новая эра взаимного уважения и взаимопонимания в диалоге во имя человечества в многополярном мире».

А.Пашазаде, который примет участие в форуме по приглашению Верховного представителя Альянса цивилизаций ООН Мигеля Анхеля Моратиноса, выступит с докладом. В рамках форума председатель УМК планирует провести ряд двусторонних встреч.