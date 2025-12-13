Пожар во дворце торжеств в Низаминском районе в Баку потушен

На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре во дворце торжеств на улице Мехсети в Низаминском районе.

Об этом в ответ на запрос Oxu.Az сообщили в пресс-службе МЧС.

Отмечается, что на территорию были направлены силы Государственной службы пожарной охраны ведомства.

"Благодаря необходимым и неотложным мерам, предпринятым сотрудниками МЧС, возгорание было потушено в короткие сроки", - говорится в информации.

Согласно информации, речь идет о доме торжеств Bahar, который в настоящее время не функционирует, шли подготовительные работы для его повторного открытия.