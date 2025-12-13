 Азербайджан и OpenAI обсудили возможности сотрудничества | 1news.az | Новости
Азербайджан и OpenAI обсудили возможности сотрудничества

First News Media14:10 - Сегодня
Азербайджан и OpenAI обсудили возможности сотрудничества

Делегация Министерства цифрового развития и транспорта встретилась в Вашингтоне с руководителем отдела прикладных исследований компании OpenAI Борисом Пауэром.

Как передает 1news.az, об этом министр Рашад Набиев сообщи в своем аккаунте в Х.

Министр отметил, что в ходе встречи был проведен обмен мнениями о перспективах сотрудничества в таких областях, как создание суверенной инфраструктуры искусственного интеллекта, совместные инновационные и исследовательские инициативы.

Также стороны обсудили взаимодействия в таких сферах как образование и обучение, а также разработка решений в области ИИ с учетом местных особенностей.

Отметим, что 11 декабря 2025 года американской компании OpenAI исполнилось 10 лет. Сотням миллионов людей она известна как разработчик ChatGPT - чат-бота, созданного на основе ИИ.

Азербайджан и OpenAI обсудили возможности сотрудничества

Азербайджан и OpenAI обсудили возможности сотрудничества

