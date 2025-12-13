Азербайджан и OpenAI обсудили возможности сотрудничества
Делегация Министерства цифрового развития и транспорта встретилась в Вашингтоне с руководителем отдела прикладных исследований компании OpenAI Борисом Пауэром.
Как передает 1news.az, об этом министр Рашад Набиев сообщи в своем аккаунте в Х.
Министр отметил, что в ходе встречи был проведен обмен мнениями о перспективах сотрудничества в таких областях, как создание суверенной инфраструктуры искусственного интеллекта, совместные инновационные и исследовательские инициативы.
Также стороны обсудили взаимодействия в таких сферах как образование и обучение, а также разработка решений в области ИИ с учетом местных особенностей.
Отметим, что 11 декабря 2025 года американской компании OpenAI исполнилось 10 лет. Сотням миллионов людей она известна как разработчик ChatGPT - чат-бота, созданного на основе ИИ.
ABŞ-yə səfər çərçivəsində “OpenAI” şirkətinin tətbiqi tədqiqatlar ofisinin rəhbəri Boris Pouer ilə görüş keçirdik. Suveren süni intellekt infrastrukturunun yaradılması, birgə innovasiya və tədqiqat təşəbbüsləri, təhsil və kadr hazırlığı, lokal tələblərə uyğunlaşdırılmış suni zəka… pic.twitter.com/pnSlDqsLos — Rashad Nabiyev (@RashadNNabiyev) December 13, 2025