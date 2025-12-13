Какой будет погода в воскресенье?

По сообщению Национальной службы гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются периодические осадки.

Ночью и утром в некоторых пригородных районах существует вероятность недлительного выпадения дождя вместе с мокрым снегом. Днем осадки постепенно прекратятся. Сильный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 2-4, днем 4-6 градусов тепла. Атмосферное давление поднимется с 760 мм до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 80-85%, днем 60-65%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки. В отдельных местах существует вероятность интенсивных ливневых осадков, которые могут перейти в снег. Днем осадки постепенно прекратятся. Временами будет туман. Западный ветер в некоторых местах будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 1-6, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью 1-6 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.