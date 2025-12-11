Пашинян уверен, что в ближайшем будущем в Армению приедут азербайджанские делегации

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что в скором времени контакты с Азербайджаном станут еще более интенсивными.

«В этом году две наши официальные делегации уже отправились в Азербайджан. Я также уверен, что в ближайшем будущем приедут азербайджанские делегации», - сказал глава армянского правительства, передает News.am.

Он напомнил, что уже в этом году поезда с грузом зерна въехали в Армению через Азербайджан.

«Я читал в прессе, что обсуждается также вопрос импорта нефтепродуктов, то есть это сбалансированная внешняя политика, в которой мы, в конце концов, добились успеха. Зачем нам отказываться от этого успеха? Нам нужно развивать этот успех», — подчеркнул Пашинян.