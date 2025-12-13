У Грузии большие ожидания от открытия проекта Баку-Тбилиси-Карс

Азербайджан, Турция и Грузия в скором времени отпразднуют открытие исторического проекта Баку-Тбилиси-Карс.

Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.

По ее словам, упомянутый проект сыграет очень важную роль как для Грузии, так и для региона.

«Думаю, что очень скоро весь регион, Азербайджан, Турция и Грузия отпразднуют открытие исторического проекта Баку-Тбилиси-Карс, который сыграет очень важную роль как для нашей страны, так и для региона. Очень скоро состоится торжественное открытие этого проекта», – сказала Мариам Квривишвили.

Источник: грузинский Первый канал