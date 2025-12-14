 НАТО призвали готовиться к противостоянию с Россией | 1news.az | Новости
НАТО призвали готовиться к противостоянию с Россией

First News Media11:05 - Сегодня
НАТО призвали готовиться к противостоянию с Россией

Североатлантическому альянсу следует пересмотреть свои стратегические рамки и готовиться к противостоянию с Россией, которое выйдет за пределы "Битвы за Атлантику" или сухопутных операций в Европе.

Такой вывод содержится в последнем обзоре Военного колледжа НАТО (NDC).

Автор документа, научный сотрудник NDC Эндрю Монахан утверждает, что развитие целостной морской мощи государства является ключевой особенностью политики Москвы. Это позволяет ей позиционировать себя как лидера в период геоэкономического соперничества, отмечает эксперт.

"Это смещает рамки ориентиров НАТО за пределы возобновленной "Битвы за Атлантику" или сценариев наземных операций в Северо-Восточной Европе в сторону многофронтового, межвидового российского вызова, имеющего глобальный горизонт", - говорится в обзоре.

Аналитики альянса в обзоре также отмечают, что сценарии кризиса часто фокусируются на эскалации в едином стратегическом направлении от Балтийского до Карского морей.

Источник: ТАСС

