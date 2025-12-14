В Германии самолет совершил посадку на оживленную улицу, есть пострадавшие - ВИДЕО

В немецком Мангейме три человека пострадали при совершении аварийной посадки одномоторным самолетом на оживленную улицу днем, сообщило издание Тagesschau.

Уточняется, что на борту находились 23-летний пилот, его 23-летний напарник и 37-летний мужчина.

«Пилот получил серьезные травмы, а двое других пассажиров — лишь незначительные. Все пассажиры были доставлены в ближайшие больницы», — сказано в публикации.

На месте инцидента действовали полиция, 12 сотрудников экстренных служб и 19 пожарных, которые оставались на дежурстве на случай возгорания.

Федеральное управление по расследованию авиационных происшествий Германии проводит проверку обстоятельств случившегося, при этом причина вынужденной посадки пока не установлена.

