МЧС разъяснило правила пожарной безопасности для граждан, проживающих на освобожденных территориях - ФОТО

Сотрудники Карабахского регионального управления государственного пожарного надзора Государственной пожарной службы Министерства чрезвычайных ситуаций провели профилактические беседы по пожарной безопасности с гражданами, проживающими, работающими на освобожденных территориях, а также посещающими эти территории.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МЧС, в рамках следующей просветительской работы, проводимой в городах Шуша, Агдам, Физули, Ходжалы и Лачин, гражданам, проживающим на освобожденных территориях, занятым строительными, восстановительными и ремонтными работами, работающим в учреждениях общественного питания, а также тем, кто посещает леса, открытые пространства и сельскохозяйственные поля в целях отдыха и торговли, были подробно разъяснены правила пожарной безопасности, представлены наглядные пособия.

Министерство по чрезвычайным ситуациям вновь обращается к гражданам и напоминает им о важности строгого соблюдения требований пожарной безопасности на освобожденных территориях.