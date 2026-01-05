 W-Trio может вернуться? Натаван Хабиби прокомментировала слухи о возможном воссоединении - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Lifestyle

W-Trio может вернуться? Натаван Хабиби прокомментировала слухи о возможном воссоединении - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:45 - Сегодня
W-Trio может вернуться? Натаван Хабиби прокомментировала слухи о возможном воссоединении - ВИДЕО

Популярная эстрадная певица Натаван Хабиби высказалась на тему возможного воссоединения группы W-Trio, солисткой которой она вместе с Эльнарой Халиловой и Ройей Айхан была долгое время до старта сольной карьеры.

В музыкальной индустрии воссоединения групп давно перестали быть редкостью - напротив, они превратились в определенный устойчивый тренд - легендарные коллективы, чьё расставание когда-то казалось окончательным, возвращаются на сцену, объединяются вновь и отправляются в масштабные туры. Яркие примеры - британская рок-группа Oasis, чьё возвращение стало одним из самых обсуждаемых событий последних лет, и поп-группа Five, которая спустя десятилетия снова собралась полным составом и вернулась к концертной деятельности.

Если говорить об Азербайджане, то на этом фоне всё чаще вспоминают и об азербайджанской группе W-Trio, созданной заслуженным деятелем искусств Вагифом Герайзаде. Слухи о возможном воссоединении коллектива хотя бы в рамках одного большого концерта или записи новой песни ходят уже не первый год, подпитывая интерес поклонников и музыкальной общественности. Однако, в отличие от международных примеров, эти разговоры пока остаются исключительно на уровне догадок и ожиданий – впервые за долгое время на тему возможного воссоединения W-Trio в эфире программы Qonaqcanlı заговорила экс-солистка коллектива Натаван Хабиби.

Н.Хабиби отметила в эфире, что не станет противиться возможному воссоединению W-Trio, в случае если предложение поступит от основателя группы В.Герайзаде: «Переговоры на эту тему должны быть очень серьезными, а песня – показать наши лучшие стороны. Проект возможен, но отношения между нами (имеются в виду Э.Халилова и Р.Айхан – прим.ред.) очень сложные. Охлаждение отношений, каждая из нас сама по себе и не думаю о воссоздании трио, это пройденный этап. Я более всего в стороне. Они ушли из группы, я осталась одна, потом пришли новые девочки в коллектив. Всегда говорила, что не хотела бы вновь работать с девочками. Приятельские отношения могут остаться… Мы когда видимся, чувствуем, что очень близки, что родные. Это нужно принять искренне, это сложный вопрос».

По словам Натаван Хабиби, за 25 лет ей, Эльнаре Халиловой и Ройе Айхан поступало немало предложение о воссоединении: «Я всегда говорила, что это под силу только Вагифу Герайзаде, так и получилось (имеется в виду воссоединение W-Trio в новогоднем эфире ITV в 2024 году – прим.ред.). Мы все согласились на его предложение, но не знаю, возможно ли будет это сделать снова. Работая над проектом, было множество разговоров, в ходе которых я поняла, что нам троим сработаться вместе будет довольно сложно, так как мы все поем соло и видим себя в главных ролях, а в не в трио, где недовольство может вызвать недостаточное количество текста в песне или сценический наряд. К такому проекту следует подойти очень серьезно. Мы единственные, кто 25 лет назад начал карьеру именно с профессиональной сцены, что стало возможным благодаря Вагифу Герайзаде, и сразу стали звездами, что затем помогло нам и в сольной карьере».

Напомним, что впервые после распада группа W-Trio воссоединилась в эфире канала ITV в новогоднюю ночь 31 декабря 2024 года, где под аккомпанемент Вагифа Герайзде исполнила новую версию хита «Eşq» (Любовь), на ура встреченную поклонниками.

Поделиться:
285

Актуально

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидается до +12 °C

Общество

Названы самые популярные имена новорожденных в Азербайджане за 2025 год

Общество

В Азербайджане подорожали сигареты

Экономика

Первый в этом году поезд из Китая по Cреднему коридору отправился в Азербайджан - ...

Lifestyle

Задержан звезда сериала «Kızılcık şerbeti» Догукан Гюнгёр - ВИДЕО

Гусейн Гасанов снова оказался в центре налогового скандала

W-Trio может вернуться? Натаван Хабиби прокомментировала слухи о возможном воссоединении - ВИДЕО

Звезда сериала «Эмили в Париже» Лили Коллинз обратилась к фанатке из Баку - ВИДЕО

Выбор редактора

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

Новости для вас

Айгюн Кязимова удивила поклонников новогодним образом - ФОТО

Флора Керимова откровенно рассказала о проблемах со здоровьем, непростой судьбе и не только - ВИДЕО

EMIN исполнил песню Рашида Бейбутова в новогоднем эфире на канале «Россия 1» - ВИДЕО

Музыка, кино и шоу-бизнес Азербайджана в 2025: Что обсуждали, смотрели и слушали все? - ФОТО - ВИДЕО

Последние новости

Американский дипломат назвал операцию США в Венесуэле тревожным прецедентом

Сегодня, 14:07

Задержание Мадуро: Как это скажется на мировых ценах на нефть?

Сегодня, 14:00

Эрдоган заявил о готовности к прямым контактам с Путиным и Зеленским

Сегодня, 13:53

NYT: «публичные танцы» Мадуро сподвигли Трампа на вторжение

Сегодня, 13:30

Угрожал сжечь дом: подробности ограбления в Масаллы

Сегодня, 13:23

Погода на вторник: В Баку ожидается до +12 °C

Сегодня, 13:20

Лампы накаливания будут постепенно выводиться из оборота в Азербайджане - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 13:12

Эрдоган: Поставка F-35 важна не только для Турции и США, но и для безопасности НАТО

Сегодня, 13:08

Около 90 тысяч пассажиров перевезено в праздничные дни

Сегодня, 13:05

В картинг-центре в Баку погиб несовершеннолетний

Сегодня, 13:00

Незаконная вырубка деревьев обошлась застройщику более чем в 13 тыс. манатов

Сегодня, 12:57

Задержан звезда сериала «Kızılcık şerbeti» Догукан Гюнгёр - ВИДЕО

Сегодня, 12:55

Спикер парламента Ирана призвал к диалогу с протестующими

Сегодня, 12:53

Трамп пригрозил президенту Колумбии

Сегодня, 12:50

В Гядабее на ферме обнаружено тело мужчины

Сегодня, 12:47

Во Франции назвали операцию США по захвату Мадуро противоречащей международному праву

Сегодня, 12:40

АЖД открывает новый регулярный маршрут Гянджа-Габала-Гянджа - ФОТО

Сегодня, 12:35

Китай призвал все страны соблюдать международное право

Сегодня, 12:15

Внесены изменения в организацию дорожного движения на Зыхском шоссе - ФОТО

Сегодня, 12:07

«Дом Дракона» получит финальный сезон в 2028 году

Сегодня, 12:00
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43