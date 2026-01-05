W-Trio может вернуться? Натаван Хабиби прокомментировала слухи о возможном воссоединении - ВИДЕО

Популярная эстрадная певица Натаван Хабиби высказалась на тему возможного воссоединения группы W-Trio, солисткой которой она вместе с Эльнарой Халиловой и Ройей Айхан была долгое время до старта сольной карьеры.

В музыкальной индустрии воссоединения групп давно перестали быть редкостью - напротив, они превратились в определенный устойчивый тренд - легендарные коллективы, чьё расставание когда-то казалось окончательным, возвращаются на сцену, объединяются вновь и отправляются в масштабные туры. Яркие примеры - британская рок-группа Oasis, чьё возвращение стало одним из самых обсуждаемых событий последних лет, и поп-группа Five, которая спустя десятилетия снова собралась полным составом и вернулась к концертной деятельности.

Если говорить об Азербайджане, то на этом фоне всё чаще вспоминают и об азербайджанской группе W-Trio, созданной заслуженным деятелем искусств Вагифом Герайзаде. Слухи о возможном воссоединении коллектива хотя бы в рамках одного большого концерта или записи новой песни ходят уже не первый год, подпитывая интерес поклонников и музыкальной общественности. Однако, в отличие от международных примеров, эти разговоры пока остаются исключительно на уровне догадок и ожиданий – впервые за долгое время на тему возможного воссоединения W-Trio в эфире программы Qonaqcanlı заговорила экс-солистка коллектива Натаван Хабиби.

Н.Хабиби отметила в эфире, что не станет противиться возможному воссоединению W-Trio, в случае если предложение поступит от основателя группы В.Герайзаде: «Переговоры на эту тему должны быть очень серьезными, а песня – показать наши лучшие стороны. Проект возможен, но отношения между нами (имеются в виду Э.Халилова и Р.Айхан – прим.ред.) очень сложные. Охлаждение отношений, каждая из нас сама по себе и не думаю о воссоздании трио, это пройденный этап. Я более всего в стороне. Они ушли из группы, я осталась одна, потом пришли новые девочки в коллектив. Всегда говорила, что не хотела бы вновь работать с девочками. Приятельские отношения могут остаться… Мы когда видимся, чувствуем, что очень близки, что родные. Это нужно принять искренне, это сложный вопрос».

По словам Натаван Хабиби, за 25 лет ей, Эльнаре Халиловой и Ройе Айхан поступало немало предложение о воссоединении: «Я всегда говорила, что это под силу только Вагифу Герайзаде, так и получилось (имеется в виду воссоединение W-Trio в новогоднем эфире ITV в 2024 году – прим.ред.). Мы все согласились на его предложение, но не знаю, возможно ли будет это сделать снова. Работая над проектом, было множество разговоров, в ходе которых я поняла, что нам троим сработаться вместе будет довольно сложно, так как мы все поем соло и видим себя в главных ролях, а в не в трио, где недовольство может вызвать недостаточное количество текста в песне или сценический наряд. К такому проекту следует подойти очень серьезно. Мы единственные, кто 25 лет назад начал карьеру именно с профессиональной сцены, что стало возможным благодаря Вагифу Герайзаде, и сразу стали звездами, что затем помогло нам и в сольной карьере».

Напомним, что впервые после распада группа W-Trio воссоединилась в эфире канала ITV в новогоднюю ночь 31 декабря 2024 года, где под аккомпанемент Вагифа Герайзде исполнила новую версию хита «Eşq» (Любовь), на ура встреченную поклонниками.