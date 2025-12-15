Ягмур Насруллаева об участии и результатах «Детского Евровидения 2025»: «Всё только начинается» - ВИДЕО

Представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе «Детское Евровидение 2025» 12-летняя певица Ягмур Насруллаева сделала заявление о своем участии в конкурсе и его результатах.

Напомним, что по итогам голосования профессионального жюри (12 баллов) и телезрителей (54 балла) Я.Насруллаева набрала 66 баллов и заняла 15-е место на «Детском Евровидении 2025».

Обращаясь к подписчикам в Instagram, Ягмур отметила следующее: «Несмотря на то, что от жюри я не получила столько высоких баллов, сколько хотелось, благодаря вашей поддержке мы заняли восьмое место в зрительском голосовании. За эти три месяца моего приключения ваша забота, поддержка, сообщения и тёплые видео вдохновляли меня, наполняли гордостью и придавали невероятную мотивацию - передать это словами просто невозможно… Спасибо каждому из вас, мой «кошачий клуб»!».

Обращаясь к команде, работавшей с ней на протяжении всего этого времени, Я.Насруллаева подчеркнула, что чувствует себя по настоящему счастливой: «Я сделала самые большие шаги в своей музыкальной карьере вместе с вами. Отдельная благодарность за возможность пережить этот бесценный опыт! Мои звёздные танцоры, которые ни на секунду не оставляли меня на сцене, я вас люблю! Как здорово, что вы были рядом - вместе с вами я чувствовала себя ещё сильнее. И наконец, хочу объявить, что я вступаю в новый этап своей музыкальной карьеры. Всё только начинается».

