 Ягмур Насруллаева об участии и результатах «Детского Евровидения 2025»: «Всё только начинается» - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоОт редакцииБлаготворительность 1news TV
Lifestyle

Ягмур Насруллаева об участии и результатах «Детского Евровидения 2025»: «Всё только начинается» - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий09:55 - Сегодня
Ягмур Насруллаева об участии и результатах «Детского Евровидения 2025»: «Всё только начинается» - ВИДЕО

Представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе «Детское Евровидение 2025» 12-летняя певица Ягмур Насруллаева сделала заявление о своем участии в конкурсе и его результатах.

Напомним, что по итогам голосования профессионального жюри (12 баллов) и телезрителей (54 балла) Я.Насруллаева набрала 66 баллов и заняла 15-е место на «Детском Евровидении 2025».

Обращаясь к подписчикам в Instagram, Ягмур отметила следующее: «Несмотря на то, что от жюри я не получила столько высоких баллов, сколько хотелось, благодаря вашей поддержке мы заняли восьмое место в зрительском голосовании. За эти три месяца моего приключения ваша забота, поддержка, сообщения и тёплые видео вдохновляли меня, наполняли гордостью и придавали невероятную мотивацию - передать это словами просто невозможно… Спасибо каждому из вас, мой «кошачий клуб»!».

Обращаясь к команде, работавшей с ней на протяжении всего этого времени, Я.Насруллаева подчеркнула, что чувствует себя по настоящему счастливой: «Я сделала самые большие шаги в своей музыкальной карьере вместе с вами. Отдельная благодарность за возможность пережить этот бесценный опыт! Мои звёздные танцоры, которые ни на секунду не оставляли меня на сцене, я вас люблю! Как здорово, что вы были рядом - вместе с вами я чувствовала себя ещё сильнее. И наконец, хочу объявить, что я вступаю в новый этап своей музыкальной карьеры. Всё только начинается».

Читайте по теме:

Ставка на своё: Как Азербайджан продвигает культуру, язык и музыку на «Евровидении» - ФОТО - ВИДЕО

Определился победитель конкурса «Детское Евровидение 2025» - ВИДЕО

Стало известно, какое место Ягмур Насруллаева заняла на «Детском Евровидении 2025» - ВИДЕО

ITV об итогах «Детского Евровидения 2025»: «Ягмур успешно выполнила свою миссию» - ВИДЕО

Как и за кого проголосовало профессиональное жюри Азербайджана на «Детском Евровидении 2025»?

Финальное выступление Ягмур Насруллаевой на «Детском Евровидении 2025» - ВИДЕО

Кто и как голосовал за Азербайджан на «Детском Евровидении 2025»?

Поделиться:
296

Актуально

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидается до +9 °C

Xроника

В Азербайджане создается инфосистема «Единое окно»

Политика

В Армении ждут новые партии зерновых по ж/д из Азербайджана и Грузии

Общество

Кому будет выплачиваться вдвое больше зарплаты?

Lifestyle

«Ayrı düşdük»: Бриллиант Дадашева и AISEL выпустили трогательный дуэт - ВИДЕО

Объявлен состав азербайджанского профессионального жюри «Детского Евровидения 2025» - ФОТО - ВИДЕО

В Музее ковра откроется персональная выставка художника Эмиля Азиза «Орнамент и силуэт» - ФОТО

Гранаты, айвовое варенье и хит на миллионы просмотров: Баку и Роза Зяргярли в шоу Андрея Малахова - ВИДЕО

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Ягмур Насруллаева призывает сограждан активно голосовать за Азербайджан на «Детском Евровидении 2025»

В Лос-Анджелесе нашли мертвыми режиссера Роба Райнера и его жену Мишель

​​​​​​​Названа песня, ставшая самой популярной в Азербайджане на YouTube в 2025 году – ВИДЕО

ITV об итогах «Детского Евровидения 2025»: «Ягмур успешно выполнила свою миссию» - ВИДЕО

Последние новости

На Западе оценили стоимость восстановления Украины после конфликта

Сегодня, 13:35

В Азербайджане создается инфосистема «Единое окно»

Сегодня, 13:28

Сборы «Зверополиса 2» превысили 1 млрд долларов в рекордные сроки

Сегодня, 13:25

В Бакинском порту грузовик оказался на грани падения в море - ВИДЕО

Сегодня, 13:20

В Армении ждут новые партии зерновых по ж/д из Азербайджана и Грузии

Сегодня, 13:13

«Ayrı düşdük»: Бриллиант Дадашева и AISEL выпустили трогательный дуэт - ВИДЕО

Сегодня, 13:10

Кому будет выплачиваться вдвое больше зарплаты?

Сегодня, 13:05

Погода на вторник: В Баку ожидается до +9 °C

Сегодня, 13:00

Пашинян: Церковь превратили в политическую партию

Сегодня, 12:55

Началось с гриппа, закончилось лейкозом: История Али Ахадова, которому требуется дорогостоящее лечение - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:50

Глава МИД Ирана собирается в Москву

Сегодня, 12:45

Объявлен состав азербайджанского профессионального жюри «Детского Евровидения 2025» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:40

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ … - ФОТО

Сегодня, 12:35

Закрывается компания с задолженностью в 61 тыс. манатов

Сегодня, 12:32

Религиозное мышление должны нести в народ социологи-религиоведы, а не муллы - Вафа Ягублу

Сегодня, 12:05

Свадебные кортежи создают пробки и аварийные ситуации в Баку - ВИДЕО

Сегодня, 12:00

Глава МО Армении рассказал, какова обстановка на границе с Азербайджаном

Сегодня, 11:55

Хищения и взятки: раскрыты преступления экс-главы ИВ Балакенского района - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:52

Трамп пообещал защищать еврейский народ

Сегодня, 11:50

Армения обратилась к ЕС за помощью в предотвращении вмешательства извне

Сегодня, 11:48
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00