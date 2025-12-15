 Бакинский метрополитен объяснил причины утренних задержек поездов - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Общество

Бакинский метрополитен объяснил причины утренних задержек поездов - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова10:15 - Сегодня
Бакинский метрополитен объяснил причины утренних задержек поездов - ОБНОВЛЕНО

В Бакинском метрополитене наблюдается пересечение ограничительной линии и блокировка дверей из-за высокой плотности пассажиров.

В результате поезда входят на станции с пониженной скоростью и стоят на платформах дольше нормы. Поезда, следующие за ними, также вынуждены останавливаться в тоннелях и на станциях.

Об этом сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен», отвечая на запрос 1news.az.

Также было отмечено, что Красная и Зелёная линии пересекаются и объединяются на станции «28 Мая», это привело к общим задержкам на обеих линиях на протяжении нескольких станций.

В метрополитене подчеркнули, что снятия поездов с линии на станциях нет. «Мы всегда об этом объявляли.

Поезда подаются для регулирования движения в утренние часы пик: в одном направлении – до станции «Нефтчиляр», в другом направлении – до станции «Мемар Аджеми». Даже один поезд от «Нефтчиляр» утром идёт без пассажиров до станции «Кёроглу». По аналогичному принципу поезд возвращается обратно и на «Мемар Аджеми»», – сообщили в ведомстве.

Также была разъяснена цель этих мер. «С одной стороны, это регулирование пассажиропотока на станции «Кёроглу», где по утрам наблюдается наибольшее количество пассажиров. С другой стороны, значительная утренняя плотность фиксируется и на станциях «20 Января» и «Иншаатчылар». Эти действия предпринимаются для регулирования и минимизации скопления пассажиров», – отметили в Бакинском метрополитене.

Там добавили, что такие меры применяются ежедневно и учитываются для всех часов суток.

По словам представителей метрополитена, даже после утреннего часа пик в течение рабочего дня резервные поезда предусматриваются каждый день.

«Просим наших пассажиров соблюдать правила безопасности на платформах, чтобы избежать задержек», – подчеркнули в ведомстве.

Следует отметить, что проблемы в Бакинском метро начались с утра. На всех станциях наблюдается скопление пассажиров. Поезд, следовавший в направлении «Ази Асланов», остановился в тоннеле между станциями «Иншаатчылар» и «28 Мая».

09:20

В ЗАО «Бакинский метрополитен» зафиксированы задержки в движении поездов, а также часто по утрам в часы пик прибывают составы, в которые невозможно осуществить посадку.

Об этом 1news.az сообщили пассажиры.

По их словам, поезда прибывают на станции с интервалом в 5–6 минут, при этом в часы пик приезжают совершенно пустые вагоны, в которых нет посадки. В результате люди теряют время вдвойне и опаздывают на работу.

По данному факту направлен запрос в соответствующие инстанции.

