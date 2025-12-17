Задержка на таможне «Билясувар»: В ГТК объяснили ситуацию

В социальных сетях распространились видеокадры, на которых пассажиры автобуса маршрута Нахчыван–Баку сообщают о длительном ожидании на таможенном посту «Билясувар».

По их словам, таможенный контроль был затянут без объяснения причин, а людям пришлось находиться на открытой территории в холодную погоду.

В ответ на запрос BAKU.WS в пресс-службе Государственного таможенного комитета заявили, что ежедневно через пост «Билясувар» по маршруту Нахчыван–Баку проходит пять автобусов с более чем 200 пассажирами, и, как правило, таможенный контроль осуществляется в оптимальные сроки.

В ГТК уточнили, что 17 декабря из-за массового наплыва пассажиров на линию импортного контроля, а также несвоевременного предоставления некоторыми лицами деклараций на ввозимые товары, меры таможенного контроля были частично продлены. Отмечается, что в результате оперативно принятых мер быстрый проход граждан был полностью обеспечен.

В комитете также рекомендовали гражданам соблюдать требования таможенного законодательства для сокращения времени прохождения пограничных и таможенных процедур.

Ранее BAKU.WS сообщал о жалобах пассажиров автобусов маршрута Нахчыван–Баку на сложные условия ожидания на посту «Билясувар». По поступившей в редакцию информации, люди находились на таможне с раннего утра, с 04:27, и были вынуждены часами ожидать под открытым небом в холодных погодных условиях, не получив разъяснений о причинах задержки.