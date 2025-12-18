Важные советы МЧС по пожарной безопасности на Новый год - ВИДЕО

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению по вопросам пожарной безопасности в связи с Новым годом.

«В связи с наступлением Нового года массовые мероприятия, проводимые традиционно вокруг ёлки, создают также риск возникновения пожара. К сожалению, равнодушие некоторых граждан, в том числе физических и юридических лиц, к самым простым правилам безопасности и несоблюдение требований пожарной безопасности нередко приводит к пожарам, которые создают угрозу здоровью людей в праздничные дни, причиняют материальный ущерб имуществу и инфраструктуре, а иногда оборачиваются трагедией», - отмечается в обращении МЧС.

В связи с этим МЧС обращается к населению, а также к руководителям мест проведения новогодних мероприятий, с напоминанием о важности соблюдения правил пожарной безопасности – в частности:

- Елка в домах и праздничных помещениях должна быть надежно закреплена на полу, а её ветви не должны касаться потолка и стен;

- Для освещения следует использовать электрические устройства и приборы, соответствующие нормам и стандартам;

- Елка не должна быть украшена легко воспламеняющимися игрушками;

- В закрытых помещениях запрещено проведение фейерверков и пиротехнических действий;

- При покидании помещения осветительные приборы должны быть отключены от электрической сети.

- Также на местах проведения праздников необходимо соблюдать следующие правила:

- Стены, потолок и пол помещения должны быть огнестойкими;

- На окнах не должно быть железных решёток;

- В помещении должно быть два выхода, на запасной двери должна быть зелёная табличка с надписью «Выход»;

- На путях эвакуации не должно быть препятствий;

- Эвакуационные пути должны быть освещены и вести напрямую к выходу;

- Двери помещений должны открываться в сторону выхода;

- Количество людей в помещении не должно превышать предусмотренное;

- Освещение на празднике не должно полностью выключаться;

- Помещение должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения;

- Необходимо обеспечить свободный доступ к зданиям, сооружениям, пожарным гидрантам и водоёмам, а подъездные пути к ним не должны использоваться как парковка.

В МЧС подчеркивают, что, согласно законодательству, руководители всех объектов и предприятий, где проводятся мероприятия, независимо от формы собственности, несут ответственность за обеспечение пожарной безопасности - поэтому перед проведением мероприятий необходимо проверить все устройства и оборудование системы пожарной защиты объекта, убедиться в их исправности, а все сотрудники должны быть проинструктированы по действиям при пожаре и точно знать свои обязанности.

Отмечается, что руководители мест проведения мероприятий обязаны в рамках своей ответственности обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности - они могут обратиться в Государственную службу пожарного надзора МЧС для получения методической помощи и экспертного заключения.

«Помните: Пренебрежение правилами – это угроза нашей жизни! В случае опасности звоните 112», - отмечают в МЧС.