В Азербайджане снизилась детская смертность

В результате усиления заботы о здоровье матери и ребенка в республике отмечается резкое снижение детской смертности.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил исполнительный директор Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями Вугар Гурбанов на брифинге для журналистов, посвященном итогам 2025 года и предстоящим на 2026 год задачам.

По его словам, в целом с начала года скончались 22 роженицы. 101 беременную женщину, которые находились в тяжелом состоянии, врачам удалось спасти.

Из 22 скончавшихся женщин 16 умерли во время беременности, при родах или сразу после родов.

Главными причинами Гурбанов назвал кровотечение, сессия, эмболия, остановка сердца, инсульт, вирусный васкулит и т.д. Детская смертность снизилась на 30%, составив 751 ребенка.

Основные причины их смерти - нарушения работы сердца и легких, преждевременные роды, пневмония, кишечные инфекции, грипп, травмы, ожоги и т.д.