 В Азербайджане снизилась детская смертность | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

В Азербайджане снизилась детская смертность

First News Media13:40 - Сегодня
В Азербайджане снизилась детская смертность

В результате усиления заботы о здоровье матери и ребенка в республике отмечается резкое снижение детской смертности.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил исполнительный директор Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями Вугар Гурбанов на брифинге для журналистов, посвященном итогам 2025 года и предстоящим на 2026 год задачам.

По его словам, в целом с начала года скончались 22 роженицы. 101 беременную женщину, которые находились в тяжелом состоянии, врачам удалось спасти.

Из 22 скончавшихся женщин 16 умерли во время беременности, при родах или сразу после родов.

Главными причинами Гурбанов назвал кровотечение, сессия, эмболия, остановка сердца, инсульт, вирусный васкулит и т.д. Детская смертность снизилась на 30%, составив 751 ребенка.

Основные причины их смерти - нарушения работы сердца и легких, преждевременные роды, пневмония, кишечные инфекции, грипп, травмы, ожоги и т.д.

Поделиться:
266

Актуально

Мнение

Энергетический рычаг и уроки прагматики: амбициозная сделка Израиля и Египта как ...

Xроника

Зеленский поблагодарил Азербайджан за поддержку

Политика

Араик Арутюнян: Кяльбаджарские инциденты в тоннеле и в Бейлик Багы - военные ...

Политика

Парламент Азербайджана выступил против ангажированного документа ...

Общество

Когда вступит в силу полный запрет на электронные сигареты?

Скончался исполнитель мейханы Агакерим

В Азербайджане малолетний ребенок утонул в канализационном люке

Вугар Гурбанов разъяснил разницу в функциях Минздрава и TƏBİB

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Опасные стаканы из Китая в Азербайджане: граждан призывают на бесплатную проверку

В Азербайджане предлагают наказывать за увольнение работников с семейными обязанностями

Пропавшие в Астаре рыбаки не найдены - ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПРОВЕРЖЕНИЕ - ОБНОВЛЕНО

Кямран Асадов обвиняется в организации незаконной помощи студентам на экзаменах

Последние новости

Когда вступит в силу полный запрет на электронные сигареты?

Сегодня, 17:00

Скончался исполнитель мейханы Агакерим

Сегодня, 16:38

Зеленский поблагодарил Азербайджан за поддержку

Сегодня, 16:35

Араик Арутюнян: Кяльбаджарские инциденты в тоннеле и в Бейлик Багы - военные преступления

Сегодня, 16:32

Путин заявил, что Европа постепенно исчезнет

Сегодня, 16:25

Судебный процесс над гражданами Армении продолжается заключительными выступлениями обвиняемых

Сегодня, 16:22

В Стамбуле задержана звезда сериала «Великолепный век»

Сегодня, 16:20

В Азербайджане малолетний ребенок утонул в канализационном люке

Сегодня, 15:57

Парламент Азербайджана выступил против ангажированного документа Европарламента - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:45

Вугар Гурбанов разъяснил разницу в функциях Минздрава и TƏBİB

Сегодня, 15:35

Опасный спор закончился трагедией: подростка ударило током

Сегодня, 15:15

Энергетический рычаг и уроки прагматики: амбициозная сделка Израиля и Египта как ответ критикам Азербайджана

Сегодня, 14:50

Трамп не исключил возможной войны с Венесуэлой

Сегодня, 14:35

В столице открывается новогодняя ярмарка «Из села в город»

Сегодня, 14:27

Сердар Бердымухамедов направил письмо Ильхаму Алиеву

Сегодня, 14:20

Путин пригрозил Европе судом в случае кражи российских активов

Сегодня, 14:15

Погода на субботу: В Баку ожидается до +11° C

Сегодня, 14:12

В Баку продолжается капитальная реконструкция трех крупнейших больниц

Сегодня, 14:07

Лукашенко направил письмо Ильхаму Алиеву

Сегодня, 14:03

В Азербайджане запрещаются импорт, производство и продажа электронных сигарет

Сегодня, 13:54
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00