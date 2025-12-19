В Азербайджане ужесточаются наказания за умышленное уничтожение исторических и культурных памятников.

Как сообщает АПА, это отражено в предложенной поправке в Уголовный кодекс, вынесенной на обсуждение на заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, умышленное повреждение движимых или недвижимых объектов культурного наследия, находящихся под охраной государства, если оно совершено с причинением значительного ущерба, будет наказываться штрафом в размере до двукратной суммы причиненного ущерба, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении. В случае принятия закон вступит в силу с 1 февраля 2026 года.