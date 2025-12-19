В Баку пресечена оптовая продажа мощной пиротехники - ВИДЕО

В Баку пресечена оптовая продажа пиротехники.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, на территории столицы была пресечена оптовая продажа взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МВД, в ходе операции был задержан Э. Гусейнов (1957 года рождения), организовавший в одном из торговых центров Баку подпольную продажу пиротехники. В принадлежащих ему складских помещениях, расположенных в этом торговом центре и на территории Сураханского района, были обнаружены различные виды пиротехнических средств, создающих мощные звуковые и световые эффекты.

По факту ведется расследование. Мероприятия по предотвращению незаконной продажи пиротехнических изделий продолжаются.

Читайте по теме:

Взрыв под ногами: незаконная пиротехника и реальные трагедии - ВИДЕО