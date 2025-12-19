 В Баку предотвратили незаконную надстройку в историческом здании - ФОТО | 1news.az | Новости
В Баку предотвратили незаконную надстройку в историческом здании - ФОТО

Фаига Мамедова13:20 - Сегодня
18 декабря в рамках осуществления градостроительного контроля сотрудниками Главного Управления архитектуры и градостроительства города Баку при Государственном Комитете по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики был проведен мониторинг по адресу: город Баку, Сабаильский район, улица Гасана Сеидбейли, дом 31, где были выявлены факты самовольного проведения пристроечных работ на внутреннем фасаде жилого здания.

Как передает 1news.az, по результатам проведенного осмотра незаконно осуществляемые строительные работы были незамедлительно приостановлены в результате вмешательства сотрудников Главного Управления архитектуры и градостроительства города Баку. В вечернее время того же дня при участии местной исполнительной властью демонтаж самовольно возведенных конструкций был полностью завершен.

Следует отметить, что по указанному жилому зданию Экспертным советом по определению недвижимых культурных ценностей было выдано соответствующее экспертное заключение, и в уполномоченные органы направлено представление с целью включения данного объекта в Государственный список недвижимых историко-культурных памятников, находящихся под охраной государства.

Государственный Комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики выражает благодарность гражданам за проявленную активную гражданскую позицию, неравнодушное отношение к вопросам сохранения архитектурного облика города и содействие в обеспечении общественного контроля.

