В Азербайджане будут штрафовать за открытые призывы в соцсетях к проституции

Устанавливаются штрафы за открытые призывы к занятию проституцией или за заключение сделок, связанных с занятием проституцией, если такие действия совершаются с использованием онлайн-информационных ресурсов или информационно-телекоммуникационных сетей либо демонстрируются массово.

Как сообщает AПA, это отражено в поправке к Кодексу об административных правонарушениях, вынесенной на обсуждение в Милли Меджлисе.

За указанные действия предусмотрен штраф в размере 500 манатов.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.