Путин заявил, что Украина «не готова» к переговорам

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва «не видит готовности Украины к началу переговорного процесса».

Об этом он сообщил в ходе Прямой линии.

При этом он отметил, что Россия фиксирует отдельные сигналы со стороны Украины о возможной готовности к диалогу. Однако, как подчеркнул Путин, на данный момент Москва не видит готовности Киева обсуждать территориальный вопрос.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россиянине направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

Источник: Газета.ру