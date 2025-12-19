Выделены средства на капремонт автомобильных дорог в Хокмели и Гобу

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение «О дополнительных мерах, связанных с капитальным ремонтом автомобильных дорог на территории Абшеронского района».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно документу, в целях капитального ремонта автомобильных дорог на территории поселков Хокмели и Гобу Абшеронского района из государственного бюджета Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будет выделено первоначально 1,4 миллиона (один миллион четыреста тысяч) манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения, министерству экономики - предусмотреть в разделе расходов на государственные капиталовложения в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2026 год финансовые средства, необходимые для продолжения капитального ремонта автомобильных дорог, указанных в части 1 настоящего Распоряжения.

Кабинету Министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.