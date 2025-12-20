Бумага вместо денег - детали одной кражи в Баку

В одном из домов, расположенных в Насимиском районе столицы, произошла кража.

Как сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел, работавший в этом доме бригадир украл из сумки владельца 1450 манатов и 4300 долларов. Чтобы замаскировать преступление, он положил в сумку фальшивые банкноты на сумму украденных средств.

В результате действий сотрудников 19-го отдела Насимиского регионального управления полиции был установлен и задержан 32-летний А. Маммадзаде, подозреваемый в совершении преступления.

Расследование продолжается