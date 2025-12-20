Глава Национальной разведорганизации обсудил с ХАМАС второй этап мирного плана по Газе

Глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын провел в субботу Стамбуле встречу с представителями радикального палестинского движения ХАМАС.

Как сообщает телеканал TRT со ссылкой на источники в сфере безопасности, основной темой контактов была реализация второго этапа плана мирного урегулирования в секторе Газа.

Со стороны ХАМАС переговорную делегацию возглавил член политбюро движения Халил аль-Хейя. Источник отметил, что "ХАМАС заявил о соблюдении со своей стороны условий прекращения огня и предоставил информацию о нарушениях, совершенных израильской стороной". "Были подчеркнуты интенсивные усилия Турции, как страны-гаранта, по обеспечению соблюдения режима прекращения огня в Газе. Кроме того, были оценены шаги, которые необходимо предпринять для предотвращения дальнейших нарушений со стороны Израиля. Состоялись консультации по созданию необходимых условий для перехода ко второму этапу плана мирного урегулирования в Газе и по вопросам решения существующих проблем", - сообщил источник.

Турецкая сторона предоставила информацию о работе республики в сфере доставки гуманитарной помощи в Газу. Также обсуждались "текущие усилия стран региона и международных организаций по обеспечению доставки дополнительной помощи".

