США проводят операцию по задержанию судна у берегов Венесуэлы

Соединенные Штаты проводят у побережья Венесуэлы в международных водах операцию по перехвату и задержанию находящегося под санкциями Вашингтона судна, сообщило агентство Reuters.

Собеседники агентства не уточнили, где проводится операция, но добавили, что руководит ею Береговая охрана США.

Президент США Дональд Трамп 10 декабря подтвердил задержание нефтяного танкера у побережья Венесуэлы и отметил, что Соединенные Штаты планируют оставить нефть себе. Министерство юстиции США, выполняющее в стране функции генеральной прокуратуры, утверждало, что задержанный танкер в нарушение американского санкционного режима перевозил нефть из Венесуэлы и Ирана.

В МИД Венесуэлы заявили, что рассматривают вооруженный захват американской стороной нефтяного танкера в Карибском море как "вопиющий грабеж и акт международного пиратства".

