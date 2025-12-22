 Минздрав призывает граждан пройти вакцинацию против сезонного гриппа | 1news.az | Новости
Общество

Минздрав призывает граждан пройти вакцинацию против сезонного гриппа

Феликс Вишневецкий10:25 - Сегодня
В последнее время, в связи с похолоданием, в стране наблюдается сезонный рост распространения острых респираторных вирусных инфекций, включая грипп.

Изменения погодных условий, длительное пребывание в закрытых помещениях и ослабление иммунной системы создают условия для широкого распространения этих инфекций – об этом говорится в обращении Министерства здравоохранения к населению по поводу сезонных заболеваний.

Отмечается, что в настоящее время наиболее распространенные среди населения острые респираторные вирусные инфекции обычно сопровождаются высокой температурой, кашлем, болью в горле, общим недомоганием и, порой, осложнениями. Для людей из группы риска - пожилых людей, лиц с хроническими заболеваниями, беременных женщин и детей - эти инфекции могут вызывать более серьезные осложнения.

Профилактические меры, особенно вакцинация, играют важную роль в борьбе с острыми респираторными вирусными инфекциями. С целью усиления профилактических и противоэпидемических мероприятий против гриппа и ОРВИ среди населения Министерством здравоохранения в страну завезены полностью безопасные и качественные вакцинные препараты против сезонного гриппа, произведённые французской компанией Sanofi Pasteur.

В Минздраве подчеркивают, что вакцинация против гриппа считается эффективным средством снижения риска заражения и предотвращения тяжелых заболеваний и осложнений.

Кроме того, гражданам рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, регулярно мыть руки, использовать медицинские маски в закрытых и многолюдных помещениях, оставаться дома при появлении симптомов заболевания, избегать самолечения и своевременно обращаться к врачу.

В целях защиты здоровья населения и снижения заболеваемости респираторными заболеваниями министерство здравоохранения призывает граждан, особенно лиц из групп риска, к ответственному поведению и вакцинации против сезонного гриппа.

Следует отметить, что вакцинация проводится бесплатно в государственных медицинских учреждениях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь по месту жительства или работы.

