В Баку установлены новые пешеходные светофоры на оживлённых улицах - ВИДЕО

В азербайджанской столице на дорогах с интенсивным движением обеспечен безопасный переход для пешеходов.

Сотрудники Центра интеллектуального управления транспортом продолжают проводить мониторинги на столичных дорогах и устанавливать новые светофоры в необходимых местах.

В целях обеспечения удобного и безопасного перехода для пешеходов очередные работы были выполнены в Ясамальском районе - на проспекте Гасана бека Зардаби, а также в Сабаильском районе - на пересечении проспекта Бюльбюля с улицами Узеира Гаджибейли и Хагани.

В Ясамальском районе на проспекте Гасана бека Зардаби на двух столбах установлены новые кнопочные пешеходные светофоры.

В Сабаильском районе на пересечении проспекта Бюльбюля с улицами Узеира Гаджибейли и Хагани установлены и введены в эксплуатацию пешеходные светофоры нового поколения, оснащённые LED-подсветкой.

Работы в данном направлении продолжаются.