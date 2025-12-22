Женщина, спасшая жизнь школьнику: «Я представила, что передо мной мой ребёнок» - ВИДЕО

В средней школе № 112 города Баку у ученика 6-го класса застрял в горле кусок хлеба – в этот момент помощь школьнику пытались оказать как учителя, так и находившийся поблизости родитель.

До прибытия бригады скорой медицинской помощи член школьной комиссии «Внутреннего обеспечения качества и самооценки» Гюльнара Гасаналиева, проявив оперативность и решительность, сумела спасти жизнь ученика.

О произошедшем Г.Гасаналиева рассказала в комментарии Xəzər Xəbər, отметив следующее: «Слава Всевышнему, что я была там и смогла спасти ребенка. Не растерялась, представила, будто передо мной мой ребенок. Первое, что он мне сказал после спасения, было: «Тетя, спасибо!». Мои родители врачи, и я многому научилась у них, что помогло спасти школьника, мама которого, благодаря меня, заявила, что обязана его жизнью мне».