МВД предупреждает о фальшивых «услугах» в соцсетях, ведущих к хищению данных и денег - ВИДЕО

В социальных сетях нередко встречаются многочисленные публикации с обещаниями «получить доступ к чужому аккаунту», «тайно следить за страницами», «проникать в мобильные телефоны и узнавать, с кем общается или переписывается гражданин».

В пресс-службе МВД отмечают, что гражданам не следует верить таким фальшивым объявлениям и заманчивым предложениям в интернете, особенно в социальных сетях, так как это ложь. Страницы, предлагающие подобные «услуги» за плату, и мошенники, которые ими управляют, преследуют следующую цель - завладеть личными и банковскими данными граждан и в конечном итоге похитить их денежные средства.

«Еще раз призываем граждан соблюдать правила безопасности и ни в коем случае не поддаваться на соблазнительные обещания, не совершать онлайн-платежи. При возникновении подозрительных ситуаций необходимо немедленно обращаться в органы полиции или на страницы МВД в социальных сетях, чтобы защитить себя от возможных угроз», - отмечают в МВД.