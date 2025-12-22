В исправительном учреждении №4 исполнен акт амнистии - ФОТО

В исправительном учреждении №4 Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана исполнен акт амнистии, объявленный по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с «Годом Конституции и Суверенитета».

Как сообщает 1news.az, соответствующее решение об объявлении амнистии было принято Милли Меджлисом 19 декабря.

Справки лицам, подпавшим под действие амнистии, были вручены омбудсменом Сабиной Алиевой, председателем Комитета Милли Меджлиса по правам человека Захидом Оруджем, членом Общественного совета при Министерстве юстиции Чингизом Ганизаде, заместителем начальника Пенитенциарной службы Минюста, генерал-майором Орханом Гасымовым, а также руководителем пресс-службы Министерства юстиции Ляман Гусейнзаде.

Сообщается, что на сегодняшний день в данном исправительном учреждении акт амнистии распространяется на 22 осужденные женщины, из которых две отбывали наказание вместе с малолетними детьми.

Выступая на мероприятии, заместитель начальника Пенитенциарной службы Министерства юстиции, генерал-майор Орхан Гасымов отметил, что инициатива Президента Ильхама Алиева принесет радость многим семьям.

«Предыдущий акт амнистии был приурочен к 8 ноября - Дню Победы, и тогда он затронул 17 тысяч человек. Нынешний, уже 13-й по счету акт амнистии, охватит более 20 тысяч человек. За это мы выражаем благодарность главе государства», — подчеркнул он.

По его словам, исполнение амнистии Пенитенциарной службой будет осуществляться организованно и в оперативном порядке.

В завершение мероприятия лицам, освобожденным от наказания, были вручены соответствующие справки.

Отметим, что в целом ожидается распространение амнистии более чем на 20 тысяч человек. Согласно прогнозам, свыше 5 тысяч осужденных будут освобождены от лишения свободы, более 3 тысячам сократят сроки наказания, свыше 7 тысяч будут освобождены от наказания в виде ограничения свободы, около 4 тысяч — от иных видов наказаний, не связанных с лишением свободы или назначенных условно, а также более тысячи человек будут освобождены от уголовной ответственности.

Гафар Агаев