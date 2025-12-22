Азербайджан впервые представлен в жюри Международного циркового фестиваля в Будапеште - ФОТО

Азербайджанская Республика впервые представлена в составе международного жюри Международного циркового фестиваля в Будапеште.

Советник министра культуры АР Олег Амирбеков был избран членом международного жюри XVI Международного циркового фестиваля в Будапеште, который состоится в 2026 году, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

Отметим, что жюри фестиваля формируется из всемирно известных деятелей искусства, культуры и циркового искусства. В составе жюри в качестве почётного члена также представлен Юджин Чаплин, сын легендарного актера Чарли Чаплина.

«Участие Азербайджана в жюри этого фестиваля, считающегося одной из самых престижных платформ циркового искусства в Европе, является очередным свидетельством расширения международного сотрудничества нашей страны в сфере культуры и признания профессиональной экспертизы. Это участие имеет важное значение для укрепления культурных связей, обмена опытом и развития международного культурного диалога», - подчеркивают в Министерстве культуры.