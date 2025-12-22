Экс-главе азербайджанской диаспоры на Урале продлили срок содержания под стражей

В Кировском суде Екатеринбурга прошло предварительное слушание и назначена дата первого заседания по делу экс-главы азербайджанской диаспоры Шахина Шихлинского, его сына Мутвалы Шихлинского, братьев Сафаровых и Шуджаяддина Раджабова, передают российские СМИ.

«Первое судебное заседание назначено на 15 января 2026 года. Подсудимые попросили рассматривать их дело с участием присяжных заседателей. Срок содержания под стражей им продлен до 31 мая», - сообщили в суде.

Отметим, в июне этого года российские правоохранительные органы провели операцию против азербайджанцев в Екатеринбурге. В ходе операции было применено насилие, в результате чего два уроженца Азербайджана — братья Зияддин и Гусейн Сафаровы — скончались от полученных травм. Другие братья Сафаровы по решению суда были арестованы. Им предъявлены обвинения в совершении преступлений в 2001, 2010 и 2011 годах.

Позднее в Екатеринбурге были задержаны руководитель азербайджанской диаспоры Шахин Шихлинский и его сын Мутвалы Шихлинский. В отношении Мутвалы Шихлинского возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Шахину Шихлинскому предъявлены обвинения в покушении на заказное убийство и применении насилия в отношении представителя власти.

По этому уголовному делу 16 июля был задержан М.Шихлинский, и суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста. Шахин Шихлинский был объявлен в розыск. 2 августа он был задержан в Москве и этапирован в Екатеринбург. 24 августа суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. 24 сентября срок ареста был продлён до 30 декабря.

