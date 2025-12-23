В Азербайджане выпустили почтовую марку в память о жертвах крушения самолета AZAL
В Азербайджане презентовали новую почтовую марку, посвященную самолету AZAL, потерпевшему крушение в Казахстане 25 декабря прошлого года.
Церемония прошла сегодня в Азербайджанском национальном музее истории.
На марке использован символ бесконечности, который отражает память о трагическом событии, его жертвах и героизм экипажа. Выпуск марки стал совместной инициативой AZAL и Азерпочт и приурочен к годовщине авиакатастрофы близ города Актау.
Отмечается, что благодаря профессионализму и скоординированным действиям экипажа удалось спасти 29 человек, несмотря на трагический исход для 38 пассажиров из 67 находившихся на борту.
Выпуск марки призван почтить память погибших и подчеркнуть мужество членов экипажа, оставивших важный след в истории страны.
Источник: Report
Джамиля Суджадинова