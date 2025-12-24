 NASA спустя полвека готовит новый полет на Луну | 1news.az | Новости
NASA спустя полвека готовит новый полет на Луну

23:20 - 24 / 12 / 2025
NASA спустя полвека готовит новый полет на Луну

В 2026 году NASA намерено отправить миссию Artemis 2 — первую за полвека пилотируемую экспедицию к Луне.

В экипаж войдут трое астронавтов из США и один представитель Канады. Им предстоит совершить облет Луны на корабле Orion и протестировать новые технологии в условиях глубокого космоса.

Тем временем американские исследователи представили проект строительства лунного космодрома с использованием плит, изготовленных из лунного реголита.

Об этом сообщает научное издание Acta Astronautica.

Основная сложность проекта заключается в обеспечении высокой прочности таких плит, поскольку знания о свойствах строительных материалов на Луне пока остаются ограниченными.

В отличие от программ «Аполлон», где посадка осуществлялась на неподготовленную поверхность, для долговременных лунных баз такой подход неприемлем: пыль и камни, поднимаемые при посадке, могут повредить инфраструктуру. Ученые рассчитали параметры посадочной площадки, способной принимать корабли массой до 50 тонн (например, Blue Moon), что в условиях Луны эквивалентно примерно 7,5 тоннам.

Такая площадка должна выдерживать экстремальные температуры выхлопных газов — до 3400 °C — а также резкие температурные перепады. При этом строительство предполагается без использования традиционной стальной арматуры.

Пятьдесят семь лет назад трое американских астронавтов совершили полет, кардинально изменивший представления человечества о возможностях науки и технологий. В декабре 1968 года экипаж Apollo 8 впервые в истории покинул зону земного притяжения и вышел на орбиту Луны, что стало не только технологическим достижением, но и важным символом эпохи.



