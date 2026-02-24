В этом маркете изъяли 510 просроченных продуктов - ФОТО

В маркете «Юсиф», расположеном на улица Ходжалы, 8 в городе Мингячевир и принадлежащем Вафе Разим кызы Алиевой, проведена внеплановая проверка.

Об этом сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (AQTA).

В ходе проверки выявлено серьёзное нарушение: на продажу выставлено 510 единиц продуктов разных брендов с истекшим сроком годности.

В отношении предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении. Кроме того, принято решение запретить продажу просроченных товаров, изъять их из оборота и уничтожить.