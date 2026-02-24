Азербайджан представлен на форуме, организованном ЭСКАТО

Азербайджан представлен на 13-м Азиатско-Тихоокеанском форуме по устойчивому развитию, организованном Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в Бангкоке (Таиланд).

Как сообщили в Минэкономики, на мероприятии Азербайджан избран членом Управляющего бюро форума.

Страну представляет советник министра экономики Гусейн Гусейнов в качестве заместителя председателя форума.

В мероприятии принимают участие более 1200 госслужащих, представителей международных организаций, частного сектора и неправительственных организаций из более чем 40 стран.

На форуме обсуждаются текущие вызовы, приоритеты и возможности сотрудничества в достижении Целей устойчивого развития в странах Азии и Тихого океана.