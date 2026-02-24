26-летняя женщина исчезла 15 дней назад и не выходит на связь - ФОТО

В Джалилабадском районе пропала 26-летняя Матанат Гусейнова.

9 февраля она вышла из своего дома в селе Сархадабад и направилась в неизвестном направлении. С тех пор о её местонахождении ничего не известно.

В МВД сообщили, что по факту исчезновения объявлен розыск. В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимые оперативно-разыскные мероприятия.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о Матанат Гусейновой, просят сообщить в службу «102» МВД или позвонить по номеру (+994) 55-248-17-33.

Семья пропавшей предоставила для распространения фотографии, на которых она изображена как в хиджабе, так и без него, чтобы облегчить её поиск.