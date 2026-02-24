Пезешкиан поддержал мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил удовлетворение по поводу прогресса в мирном урегулировании между Арменией и Азербайджаном, назвав этот процесс положительным шагом для укрепления безопасности и развития регионального сотрудничества.

Как сообщает агентство Mehr, об этом он заявил в ходе встречи с министром обороны Армении Суреном Папикяном в Тегеране.

Пезешкиан также отметил, что Иран готова расширять и углублять всесторонние отношения с соседними странами, в частности с Арменией. Он сообщил о готовности к завершению работы над документом о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Тегераном и Ереваном.

Он подчеркнул, что политика Ирана заключается в поддержке мира, стабильности и устойчивой безопасности в регионе, и что любые дестабилизирующие действия вредят всем региональным государствам.

В свою очередь Сурен Папикян отметил успешное сотрудничество в области обороны, экономики и транспорта, а также подчеркнул стратегическую важность партнерства с соседним Ираном.