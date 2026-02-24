 На Кубе почтена память жертв Ходжалинского геноцида - ФОТО | 1news.az | Новости
На Кубе почтена память жертв Ходжалинского геноцида - ФОТО

First News Media18:55 - Сегодня
В посольстве Азербайджана на Кубе состоялось памятное мероприятие, посвященное 34-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, посол Руслан Рзаев выступил на памятном мероприятии и рассказал о трудных и болезненных исторических испытаниях, которые Азербайджан пережил в первые годы своей независимости, о больших трагедиях, с которыми он столкнулся, и политике этнических чисток, проводимой Арменией против нашей страны. Дипломат отметил, что именно в тот период, в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, армянские вооруженные формирования совершили беспрецедентный геноцид в Ходжалы.

На мероприятии, в котором приняли участие представители аккредитованного в Гаване дипломатического корпуса и местного населения, он подчеркнул, что эта политика геноцида против мирного и гражданского населения не ограничивается Ходжалы, и подчеркнул, что Армения совершала массовые убийства и разрушения и в других селах и регионах Азербайджана. Посол обратил внимание на нарушение основных прав всего населения Карабаха в результате политики этнических чисток против мирного азербайджанского населения.

По словам Р. Рзаева, в результате 44-дневной Отечественной войны и антитеррористических мероприятий локального характера Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность и суверенитет. Он также рассказал о восстановительно-созидательных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, и программе «Великого возвращения». Дипломат также проинформировал участников мероприятия о новых реалиях, возникших в регионе Южного Кавказа в послевоенный период, и мирной повестке нашей страны.

В конце мероприятия был показан видеоматериал, посвященный Ходжалинскому геноциду.

